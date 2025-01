A Trani, un ponte tra cielo e mare: un frammento di arcobaleno illumina un tramonto grigio

Nel pomeriggio alle 16,30 é apparso per pochi istanti uno spettacolo fiabesco

Powered by

È durato davvero pochi secondi, pochi istanti in cui il cielo, il mare, e un frammento di arcobaleno hanno regalato tinte simili a quelle di un sogno a chi intorno alle 16:30 era in riva al mare a Trani. Un tramonto velato da una coltre grigia si è trasformato in un vero e proprio incanto quando una lieve pennellata di arcobaleno d'improvviso è apparsa sull'orizzonte e ha inondato di sé il cielo e il mare intorno, mentre una piccola barca a vela incedeva lenta. Immaginiamo la meraviglia di chi era su quella barca, ma nel frattempo, catturata da quella visione, una ragazza di Trani che sul suo profilo Instagram raccoglie visioni e istantanee di luci e colori sulla città filtrate dal suo sguardo poetico, è scesa dalla macchina e è riuscita a fotografare questa silenziosa esplosione di bellezza. "Dipingo occhi chiusi le meraviglie del Creato e sulla tela del sentire colgo le sfumature della profondità del mare", scrive Luce sul suo profilo @_luci_e_colori, regalando una Trani dipinta di magia.