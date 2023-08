Maltempo, cambia sede il Festival Il Giullare: Aleandro Baldi questa sera nella chiesa di Ognissanti

ll penultimo appuntamento del Festival Il Giullare cambia sede questa sera a causa delle avverse condizioni meteo: si svolgerà dunque nella chiesa di Ognissanti alle ore 21 l'evento "Parole e Musica" con Paola Severini Melograni (giornalista RAI e autrice della trasmissione "O Anche NO") ed il cantautore Aleandro Baldi (vincitore del festival di Sanremo giovani nel 1992 con la notissima canzone "Non amarmi", cantata in coppia con Francesca Alotta e nel 1994 con il brano "Passerà").Evento gratuito. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito www.ilgiullare.it o inviare un whatsapp al 351.5704861