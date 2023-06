Mancano le brochure turistiche: il Comune ne ordina 250 in un nuovo progetto editoriale

Una guida turistica della città sarà realizzata 7mila euro di spesa (Iva compresa) da parte del Comune di Trani, che ha accolto la proposta progettuale della società Ideando Adv srl con sede ad Andria. Da tempo, infatti, il Comune è sprovvisto di questo tipo di materiale, in particolare le guide turistiche "sono terminate da diversi anni e si rende necessaria la redazione di un nuovo progetto editoriale e grafico che tenga conto dei mutamenti intervenuti in città e che abbia per contenuti, testo e soprattutto fotografie uno standard qualitativo elevato rispetto ai prodotti precedentemente realizzati".Lo si legge in una determinazione dirigenziale dell'Area Affari Generali - Servizi alle Persone, pubblicata sull'albo pretorio del Comune, con la quale si affida la realizzazione delle guide che conterranno "oltre una mappa della città con una introduzione storica generale, informazioni su siti storici ed archeologici oltre a indicazioni su eventi e matrimoni. Nello specifico la guida sarà così strutturata: mappa città – introduzione storica – Cattedrale – Castello – Giudecca – Villa Comunale – Monastero di Colonna e Museo Archeologico – Lungomare – Palazzo Beltrani – I Templari a Trani e la Chiesa di Ognissanti – Via Francigena – Statuti Marittimi di Trani – Polo Museale Diocesano – Itinerari – Fuori Porta – Matrimoni a Trani – Film girati a Trani – Eventi – Come arrivare – inoltre sarà curata la redazione di tutti i testi e della loro traduzione in inglese e francese – realizzazione foto dei siti di interesse anche con l'uso di drone – il progetto si svilupperà in circa 80 pagine formato 20x20cm – stampa di 250 copie con copertina lucida e carta interna da 170gr copertina esterna 350 gr plastificata opaca".Il tutto, come si legge in premessa nella determinazione dirigenziale, considerato "l'obiettivo di promuovere l'attrattività del territorio al fine di rafforzarne la competitività e il posizionamento su specifici ambiti culturali e turistici; tenuto conto che l'amministrazione comunale promuove l'immagine turistica della città anche attraverso brochure informative contenenti le indicazioni turistiche, paesaggistiche, storiche e culturali della città da consegnare ai turisti e visitatori; considerato che l'aumento del turismo estero e che si ritiene utile dotarsi di pubblicazioni pratiche plurilingue indirizzate pertanto non solo ai cittadini italiani ma anche a stranieri recanti contenuti relativi alla Trani antica e contemporanea con le peculiarità della città, nonché elementi sulla storia locale, sui luoghi di interesse intendendo con essi non soltanto i consueti attrattori presenti nel centro storico".