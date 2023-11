Mandrake, fenomeno social su TikTok, presenta il suo nuovo fumetto al Gran Shopping Molfetta

Ilospiterà uno tra i personaggi più amati sui social,, nome d'arte del brindisinoche sarà a Molfetta nel pomeriggio di, dalle ore 17. Il creator da record con oltre 2,3 milioni di follower su TikTok, 816mila su Instagram e 587mila su Facebook, farà tappa nel centro commerciale pugliese per presentare "", la nuova avventura della famiglia, raccontata nella serie di fumetti autoprodotti che portano la comicità di Ninno fuori dai social grazie ai suoi personaggi più amati, che in questo caso riprendono le vicende del celebre canto di Natale di Dickens.I personaggi nati dalla fantasia di Mandrake sono ispirati alla classica famiglia italiana e mettono in scena la vita quotidiana in cui adulti e adolescenti possono riconoscersi e immedesimarsi. Il brindisino racconta luoghi comuni e relazioni che non invecchiano mai, prendendo spunto dagli episodi della sua infanzia, da quelli più divertenti a quelli più imbarazzanti giocando tra memorie del passato e situazioni del presente che diventano scenario comico nella sua interpretazione. Ingredienti che hanno garantito numeri da capogiro per i video delle avventure della famiglia Imbarazzi, arrivati a registrare stabilmente più di un milione di visualizzazioni per ciascun video.Sarà possibile acquistare in loco (nel punto vendita Giunti al Punto e nell'edicola Coop) le copie del fumetto.