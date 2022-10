Manovre di primo soccorso, domenica in Piazza Quercia

Salvare una vita insegnando le manovre da eseguire di fronte ad un arresto cardiaco improvviso. Con questo obiettivo è nata la campagna "VIVA" che ha lo scopo di sostenere e introdurre l'importanza della rianimazione cardiopolmonare (RCP) in tutto il mondo e di cui si parlerà il 16 ottobre 2022 in Piazza Quercia a Trani.Obiettivo della campagna, nata su iniziativa dello European Resuscitation Council (ERC) e di altre organizzazioni internazionali, è promuovere su tutto il territorio informazioni sulla Rianimazione Cardio-Polmonare. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel patrocinare e appoggiare l'iniziativa auspicandone l'applicazione più diffusa possibile, ha dichiarato che il saper fare la RCP aumenta il tasso di sopravvivenza all'arresto cardiaco improvviso con ripercussioni significative sulla salute globale.A presentare l'iniziativa a Trani in collaborazione con gli Operatori Emergenza Radio è il Gruppo GIFESA, già appartenente all'Italian Resuscitation Council nel corso della giornata conclusiva che si terrà DOMENICA in Piazza Quercia a Trani, in cui illustrerà i dettagli e i vantaggi della campagna.Analoghe iniziative verranno promosse a vantaggio delle scuole poiché "La scuola è il luogo in cui i bambini passano la maggior parte della giornata – spiegano i rappresentanti IRC -. Lontano dai genitori, in mezzo ai loro coetanei, agli insegnanti e al personale scolastico, apprendono ciò che sarà importante per la loro vita adulta e sociale. La scuola, oltre a dover essere un luogo sicuro dove una emergenza viene affrontata con efficienza, è anche la sede per imparare il proprio possibile ruolo nel gestirla. Spesso il non sapere che poche manovre adatte anche a chi non fa una professione sanitaria possono aiutare a salvare una vita, produce paura e resistenza all'intervenire. Questo comprensibile timore si paga però in termini di vite che si potrebbero salvare con interventi tempestivi. Gli studenti di oggi sono coloro che già domani potrebbero trovarsi a essere testimoni e protagonisti di un tentativo di salvare una vita".Vi invitiamo a prendere contatto con la ns Associazione e il Centro GIFESA IRC che sarà presente il 16 ottobre 2022 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 in Piazza Quercia a Trani.