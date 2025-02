Maria Mastrototaro, oggi Trani festeggia un’altra centenaria

Oggi è un giorno speciale per Maria Mastrototaro, oggi lei ha compiuto 100 anni. Seconda di undici figli, Maria, vedova Marcone Orlando con cui si sposò nel lontano 24 aprile 1948, ha avuto infanzia molto impegnata ed intensa vissuta in piena II Guerra Mondiale. Ha accudito, come una seconda mamma, i suoi fratelli e sorelle più piccoli. Dal matrimonio Maria ha avuto due figli: Aldo e Rosalba che di lei si occupa in maniera continua, questo traguardo è anche un suo successo. Maria ha sempre lavorato, gestiva a Trani, in via Tasselgardo, una produzione locale di gazzosa poi con il marito fu impegnata nel settore di panificazione. Rimasta vedova nel '96 da allora vive con la figlia Rosalba.Il Sindaco Amedeo Bottaro a nome della Città ha omaggiato la neo centenaria con un bouquet di fiori ed un grande abbraccio istituzionale.Auguri a Maria da parte della redazione di TraniViva a cui Maria Mastrototaro ha concesso una divertente intervista che sarà pubblicata domani.