Marinaro: «Costa Sveva, un'importante opportunità per il Comune di Trani»

«La cosa che più mi affascina della politica è l'occasione di confronto. Parlare e recepire le esigenze di tutti, capire quelle che sono le aspettative e i progetti più ambiziosi, ciò che può veramente essere utile all'intero territorio che rappresento, vivo e di cui sono al servizio. Da tempo e a più tempi sentivo tra i miei più stimati amici, vicini e lontani, parlare di questa lacuna, effettivamente scontata, ma della quale mai si era riusciti a trovare una giusta formula per innescare un processo virtuoso, che partisse dal basso. Ho sostenuto e fortemente sostengo questa idea che potrà dare una nuova attenzione, vita e diretta ricaduta turistica, commerciale e culturale al nostro intero territorio economizzando gli investimenti e indirizzandoli, insieme agli operatori specializzati, in nuove forme di promozione sempre più innovative e dai risultati certi e tangibili»: lo afferma in una nota il presidente del Consiglio Comunale, Giacomo Marinaro.«Da soli non si va da nessuna parte. Da solo non avrei potuto produrre nulla se non parole. Per questo devo ringraziare, innanzitutto, coloro che in questo periodo hanno maturato e sostenuto con forza il progetto e chi ha fatto in modo che potesse concretizzarsi in Legge Regionale, ovvero Filippo Caracciolo con il Presidente Emiliano e il Consiglio regionale tutto.In data 20/12/2023 è stato istituito con Consiglio della Regione Puglia il Brand territoriale "Costa Sveva" comprensivo dell'intera zona del Nord Barese, territorio fortemente caratterizzato dall'influenza Sveva diffusa in tutte le città locali e dalla presenza di Castel del Monte, capolavoro dell'architettura medievale, dichiarato nel 1996 Patrimonio Mondiale UNESCO per la perfezione e l'armonia delle sue forme strutturali. L'idea della creazione di questo brand nasce dalla forte volontà e necessità di unificare la visione del territorio pugliese che, invece, è da sempre connotata dalla suddivisione in macroaree, come quelle del Salento, della Valle d'Itria e del Gargano.Un'importante opportunità per tutti i territori dei comuni di Barletta, Andria, Trani, Molfetta, Bisceglie, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Canosa di Puglia, Corato, Ruvo, Minervino Murge, Spinazzola, finalmente riuniti in "Costa Sveva" con l'obiettivo principale di creare una nuova identità per le città, finora indicate come "area del Nord Barese", e di unificarne la promozione, attraverso la collaborazione e la cooperazione fattiva tra gli enti, l'istituzione di percorsi turistici esperienziali coordinati, anche con l'ausilio di guide turistiche e tour operator di zona specializzati che realizzeranno le varie iniziative di valorizzazione territoriale stabilendo un calendario unificato in tutto il territorio puntando, in particolare, sulla destagionalizzazione. Da tempo tutte queste città pugliesi cercavano di avere una propria identità definita che potesse identificarle a livello nazionale come già accade per le altre zone della Puglia. Infatti, tra le aree di interesse turistico in Puglia, la costa a nord di Bari vanta numerosi luoghi di grande valore storico, archeologico, architettonico e molte aree naturali caratteristiche.È questo orientamento che l'associazione "Costa Sveva" intende perseguire mirando a coinvolgere varie organizzazioni profit e no profit operanti in ambito turistico e culturale con l'intento di migliorarne il mercato, di ampliare l'offerta e di collaborare insieme per la crescita del territorio.La valorizzazione territoriale è uno dei principali cardini di "Costa Sveva": conoscere ogni dettaglio caratterizzante di una comunità per metterne in risalto tutti gli elementi che ne costituiscono l'identità aumentandone il valore.Da oggi la parola "insieme" diventa una missione unica per tradurre in un solo linguaggio un intero territorio che può solo crescere sotto un unico marchio identificativo.Ed è proprio con questo concetto finale che Voglio Augurare a Tutti Voi i miei più sentiti auguri per le prossime Festività sperando sempre di continuare a sognare tutti insieme per tradurre in realtà sempre più sogni».