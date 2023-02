Riutilizzo spazi ex scalo merci, pubblicata la gara per la progettazione definitiva

«In silenzio, ma con determinazione e caparbietà abbiamo continuato a lavorare. Dal 2016 ininterrottamente, abbattendo di giorno in giorno tutte le problematiche accumulatesi in decenni. Ma l'obiettivo è sempre stato ben chiaro, aggiungere al sottopasso di via de Robertis e al recupero del parcheggio di Piazza XX Settembre, la Riqualificazione delle aree dismesse da Rfi nella zona retrostante la stazione ferroviaria. Nella giornata del 27/02/2023 è stata pubblicata la gara per la progettazione definitiva di tale intervento che prende vita e forma ogni giorno di più»: lo afferma il presidente consiliare, Giacomo Marinaro.«Proprio a seguito dell'intensa interlocuzione tra Rfi e il Comune di Trani si è raggiunti l'intesa in via di formalizzazione finalizzata al recupero dell'intera area in questione con la cessione parziale al Comune di Trani al fine di eseguire i seguenti interventi:• viabilità carrabile che metterà in collegamento il sottopasso ferroviario di via Corato (uscita della rampa su via Togliatti) con via torrente antico con una unica corsia• pista ciclabile e percorso pedonale attrezzato che metterà in collegamento il retro stazione – via Togliatti, con il quartiere S.Angelo in prossimità dell'incrocio tra via torrente antico e via cappuccini. La pista ciclabile e il percorso pedonale, indipendenti ed adiacenti tra loro, saranno realizzati alla stessa quota delle rotaie e permetteranno di collegare il quartiere stadio con il quartiere S. Angelo dove sono in fase di realizzazione importanti aree a verde attrezzato. Il collegamento costituirà una vera e propria ricucitura tra due zone della città attualmente divise dal naturale compluvio denominato "torrente antico" interessato da vincolo idrogeologico• implementazione del sottopasso ferroviario attualmente presente in stazione, dall'attuale testata tra il secondo e il terzo binario ad un'area vicina a via Togliatti. Tale implementazione consentirà l'attraversamento ferroviario in tutta sicurezza e permetterà ai pedoni e ciclisti di evitare l'attraversamento in corrispondenza dell'attuale P.L. in via Corato.• velostazione a servizio della stazione ferroviaria• impianto di pubblica illuminazione, arredo urbano, verde e attrezzature ginniche sul percorso pedonale che potrà essere utilizzato anche come percorso della salute• area a parcheggio nella zona di via Togliatti/via torrente antico• sistemazione dell'incrocio tra via Torrente antico e via cappuccini• sistemazione della porzione di via torrente antico in prossimità dell'attuale sottopasso ferroviarioL'intervento costituisce un'importante azione di riqualificazione di aree dismesse e di ricucitura urbana tra due quartieri posti sulla direttrice est ovest (quartiere s. angelo – quartiere stadio) di implementazione dei collegamenti pedonali tra il centro e il quartiere stadio. L'importo dell'intero intervento ammonta a € 5.000.000,00. Intervento da potersi realizzare grazie ad un progetto legato ai fondi PNRR.La soddisfazione di vedere finalmente procedere così speditamente tale progetto è tanta, così come alta resterà l'attenzione e la cura per portarlo a termine. Per Trani noi ci siamo».