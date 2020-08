Campo polivalente in via Parini, Marinaro: “Il progetto pronto per essere candidato ad un bando pubblico”

In questa legislatura ho cercato di portare all'attenzione dell'amministrazione le tante problematiche legate alle nostre strutture sportive. Con risultati alterni siamo sempre riusciti a migliorare lo stato delle palestre, fino al rifacimento completo della palestra della scuola media Baldassarre e agli affidamenti dei servizi di piccola manutenzione e custodia degli impianti comunali (l'obbiettivo esplicito è poter procedere invece alle gare di affidamento in gestione pluriennale delle strutture stesse). Molto è ancora da fare. Abbiamo innanzitutto il dovere di ristrutturare i servizi igienici di Tensostatico e Palazzetto dello sport dotandoli di servizi per disabili che numerosi fruiscono delle nostre strutture.Ho provato da subito a porre l'attenzione sulla necessità di una nuova struttura sportiva polivalente anche nella zona nord della città, assolutamente carente in tal senso. Cercammo di inserire la costruzione di una nuovo palazzetto in via Parini, ma tramite il bando delle periferie proprio in quella zona a breve partiranno i lavori di riqualificazione dell'area lasciando però ancora libera l'area destinata alla struttura sportiva. Ma non ci siamo arresi e abbiamo atteso il momento propizio. Recentemente ci è venuto in soccorso un nuovo bando, SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL "FONDO SPORT E PERIFERIE".Ebbene candideremo a tale bando la REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE proprio in Via Parini. Il progetto in questione prevede la realizzazione di un campo sportivo polivalente (PALLACANESTRO, PALLAVOLO, TENNIS E CALCIO A 5) ,con copertura in telo su struttura portante in legno lamellare, con annessi spogliatoi e piccola area di parcheggio. L'area di sedime della struttura sarà posizionata in maniera tale da assicurare future eventuali implementazioni di campi sportivi nella stessa area destinata al campo di calcio. Particolare attenzione è stata data all'integrazione sociale dell'utente diversamente abile negli spazi comuni, garantendo la possibilità di usufruire del nuovo impianto sportivo e dei suoi relativi serviziin totale comunità con gli altri utenti.Candideremo questo progetto per il valore massimo previsto che è di 700.000 € in modo tale che il finanziamento possa integralmente coprire le spese di realizzazione del progetto stesso senza ulteriori esborsi da parte dell'amministrazione.La volontà di costruire qualcosa che possa restare nel tempo è l'unica molla possibile affinchè il lavoro sia teso sempre al miglior soddisfacimento dei servizi per noi cittadini.Dopo tanti sacrifici sarei chiaramente contento di vedere questo finanziamento andare in porto e quindi realizzato sempre con la nostra amministrazione. Un lavoro ben avviato che non va lasciato in sospeso.- Giacomo Marinaro