Consiglio comunale su Pta negato, Marinaro: "Dichiarazioni non veritiere"

Il presidente del Consiglio comunale di Trani, Giacomo Marinaro, evidenzia la non veridicità delle dichiarazioni dell'opposizione sulla presunta mancata convocazione di un Consiglio comunale monotematico sul PTA di Trani. "Sebbene la richiesta di convocazione sia pervenuta soltanto il 22 marzo, la presidenza si era subito attivata per dare positivo riscontro ai gruppi politici richiedenti soprattutto perché, sui grandi temi, l'Amministrazione è sempre disponibile al confronto. Con le opposizioni avevamo persino individuato una data utile, ma la sopraggiunta indisponibilità di alcuni rappresentanti istituzionali, immediatamente notificata ai richiedenti, ci aveva indotto a posticipare la seduta ad altra giornata. Pertanto respingo al mittente l'accusa di avere negato un Consiglio comunale che, in realtà, si sarebbe svolto senza problemi con la presenza di tutte le imprescindibili figure di riferimento del territorio, nell'assenza delle quali qualsiasi tipo di domanda posta dai consiglieri avrebbe avuto poco senso. Sarebbe il caso che i richiedenti rettifichino il contenuto della loro presa di posizione, per nulla rispondente al vero, così come ha fatto in corso di giornata il rappresentante del Movimento 5 stelle".