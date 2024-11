"Meglio così" : sarà presentata sabato 23 la fiaba di Anna Caiati per spiegare la pedofilia ai bambini

Sabato 23 novembre alle 16.15 nella parrocchia dello Spirito Santo la dottoressa Anna Caiati presenterà la fiaba "Meglio Così" con cui ha vinto il Concorso della Casa Editrice "Temperino Rosso".È una fiaba che serve per parlare ai bambini di allerta pedofilia, pertanto verrà presentata ad un pubblico adulto per offrire uno strumento utile a parlare ai bambini, attraverso questa bellissima fiaba, di un argomento impegnativo, difficile, amaro, ma di cui sarebbe gravissimo non parlare."Sarebbe un bellissimo regalo per Natale a soli 7 euro, sono certa di incontrarvi tutti, grazie mille anticipatamente per la sensibilità verso i bambini", invita la dottoressa Caiati, anche perché tutto il ricavato sarà devoluto alle famiglie bisognose della parrocchia.