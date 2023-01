Truffa con... la Pietà: a Trani una donna gira tra le abitazioni a chiedere offerte

Una statuina che raffigura la celebre Pietà di Michelangelo: con questo oggetto una donna si va presentando in questi giorni di porta in porta a chiedere offerte per conto della parrocchia dello Spirito Santo. È il parroco stesso, don Mimmo Gramegna, a dare l'allarme di quanto sta avvenendo: "Per l'ennesima volta una donna truffatrice va in giro chiedendo offerte con questa immagine. Non è assolutamente autorizzata a farlo! Nessuno è autorizzato a raccogliere offerte fuori della chiesa parrocchiale. Vi chiedo massima attenzione. Grazie!".E dalla pagina facebook della parrocchia l'allarme è forte e chiaro: "Attenzione! Nessuno della parrocchia Spirito Santo è autorizzato a chiedere offerte tramite il porta a porta per le case....nessuno. Chi vi chiede delle offerte a nome della parrocchia sull'uscio di casa vi vuole solo truffare".La raccomandazione resta sempre la stessa, di non aprire la porta agli sconosciuti nè tantomeno a chi si veste di...pietà - o altre figure sacre - per chiedere soldi.