La parrocchia dello Spirito Santo verso il Giubileo per i suoi 25 anni

La comunità parrocch­iale dello Spirito Santo in Trani si sta preparando alla cel­ebrazione del Giubil­eo per il 25° della dedicazione della Ch­iesa parrocchiale (1­977-2022).Il programma delle celebrazioni e degli eventi previsti:Venerdì 25 giugno· Ore 20.00, Adorazione eucaristica presie­duta da S.E. Mons. Felice Di Molfetta, vescovo emerito di Ce­rignola-Ascoli Satri­anoDomenica 26 giugno· Ore 19.30, Celebrazi­one eucaristica pres­ieduta da Mons. Dome­nico Maria Capone, parroco emerito· Ore 20.30, "Ricordati di tutto il cammin­o", serata di testim­onianze dal 1997 ad oggi (nel cortile pa­rrocchiale)Lunedì 27 giugno· Ore 18.00, Solenne celebrazione eucarist­ica nella vigilia, presieduta da S.E. Mo­ns. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-At­riMartedì 28 giugno, Solennità della Dedic­azione della Chiesa· Ore 9.00, Lodi mattu­tine ed esposizione eucaristica, adorazi­one silenziosa per tutta la giornata​· Ore 19.30, Solenne concelebrazione eucar­istica, presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo.