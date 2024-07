Proseguono le iniziative della Parrocchia Spirito Santo sulla Legalità

La, assieme all'Associazione Libera, ha deciso di organizzare una serata di "riflessione" su temi socialmente rilevanti e di primissima attualità quali la, lae laL'iniziativa si svolgeràalle ore 20.30 nel Cortile della Parrocchia.Tra gli ospiti della serata,, fratello di una vittima innocente di Mafia, il Dott., Direttore del Carcere Minorile di Bari e la Dott.ssa, Mediatrice esperta di Giustizia Riparativa."La Parrocchia Spirito Santo – ha dichiarato Don Mimmo Gramegna ai nostri microfoni – è un importante centro di aggregazione sociale del Quartiere Pozzopiano e può vantare una collaborazione virtuosa con il Presidio cittadino di Libera sin dalla sua costituzione. La collaborazione con Libera è un forte motivo di orgoglio per noi. Il nostro Oratorio, con quest'iniziativa, conferma, infatti, la sua sensibilità ai temi della Legalità, della Giustizia e delle Carceri. Come Comunità Cristiana, ma anche – ha inteso sottolineare Don Mimmo - come Comunità "educante", siamo da sempre al fianco di quelle Associazioni del Terzo Settore che si impegnano su questi temi e vogliamo continuare su questa strada. Ringraziamo moltissimo – ha concluso - i Volontari dell'Associazione Libera per aver contribuito all'organizzazione di questo evento e per la bellissima sinergia da subito instauratasi e poi consolidatasi negli ultimi anni".L'ingresso è gratuito e l'invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza.