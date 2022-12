Parrocchia Spirito Santo, la Novena di Natale è itinerante

Sarà una Novena di Natale diversa dal solito quella che vivrà la parrocchia dello Spirito Santo di Trani. Don Mimmo Gramegna, il parroco, col suo vice, don Mimmo Bruno, hanno pensato di organizzare per i fedeli una Novena "itinerante", attraverso i quartieri della parrocchia stessa. Un modo per rendere questa forma di devozione ancora più coinvolgente e sentita da parte dei fedeli: famiglie, anziani, lavoratori e bambini, ogni giorno, a partire dal prossimo 16 dicembre, si ritroveranno per pregare, prepararsi al Natale e meditare, altra novità di quest'anno, per quanto concerne i contenuti religiosi, sulle figure femminili della Bibbia, che hanno preparato la venuta di Gesù. Si comincia, come detto il prossimo 16 dicembre in piazza Albanese, a partire dalle 19.45, stesso orario anche degli appuntamenti seguenti. Sabato 17 in piazza Cezza; lunedì 19 in piazza Marinai d'Italia, nell'Anfiteatro; martedì 20 in via Moscati, angolo don Uva; giovedì 22 in via Falcone ( Carrefour); venerdì 23 in via Enrico de Nicola 110 ed il 24 in parrocchia. Alla fine di ogni appuntamento saranno raccolti viveri per il Centro Caritas: chi può, cerchi di essere generoso.