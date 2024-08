Merra o Briguglio? La linea programmatica di Azione Trani sarà decisa ad ottobre

Powered by

Si è riunita ieri sera la direzione provinciale di "Azione" per discutere sulla linea del partito nella città di Trani.Il confronto apertosi nell'ultimo periodo tra le due diverse linee politiche, quella rigorosa e intransigente che fa capo alla vice-segretaria Raffaella Merra e quella più morbida che fa capo al segretario cittadino Mimmo Briguglio, sarà portato all'attenzione del congresso cittadino straordinario che si terrà a Trani nel mese di ottobre."Esprimo un forte compiacimento per la scelta convinta e unanime della direzione provinciale di Azione che ha preferito avviare una straordinaria fase congressuale per risolvere l'empasse della sezione di Trani, ha dichiarato il segretario provinciale Francesco Spina."Sono personalmente contrario a risolvere i confronti politici con aridi atti di commissariamento che ledono i principi di democrazia e di autonomia delle articolazioni territoriali del partito. La questione relativa ad Azione-Trani verrà risolta con la partecipazione democratica e con una maggioranza che potrà formarsi sulla base delle diverse proposte programmatiche e sul consenso maggioritario delle rispettive mozioni. Gli attuali organi di partito democraticamente eletti continueranno a funzionare regolarmente fino al congresso straordinario che si svolgerà nel mese di ottobre. La sezione di Trani si autodeterminerà e deciderà quale linea seguire anche con riferimento alle prossime elezioni comunali di Trani".