Natale, Azione Trani al fianco dei commercianti delle periferie

Azione Trani sarà sempre al fianco dei cittadini e dei commercianti senza tralasciare mai le periferie. Per le festività natalizie ha deciso di coinvolgere i commercianti del quartiere Sant'Angelo con il "Superga's Christmas Party", una iniziativa ideata e organizzata dal Leo Bagorda responsabile eventi, attività produttive e sport di Azione Trani. Un giovane dinamico e concreto, ma soprattutto attento alle esigenze dei commercianti e dei cittadini tranesi.Il giorno della vigilia di Natale il quartiere di via Superga dalle 10.30 alle 16.30 sarà interessato da numerose attività, giochi, esibizioni, spettacoli e musica, ma soprattutto tanto divertimento. Un evento organizzato con l'intento di invitare i cittadini tranesi a fare shopping natalizio anche nei negozi della periferia. "Sono davvero soddisfatto di aver potuto concretizzare questo evento, ha dichiarato Leo Bagorda di Azione Trani. I commercianti sono il cuore pulsante dell'economia tranese e la politica non può occuparsi di loro solo con fini elettorali."La politica deve essere sempre dalla parte di chi può incrementare lo sviluppo della città, afferma la coordinatrice Raffaella Merra. I negozianti del quartiere Sant'Angelo e delle periferie tranesi hanno allestito le loro vetrine e sono pronti a rispondere alle esigenze degli acquirenti". Azione Trani ringrazia Confesercenti Provinciale B.A.T. e il D.U.C. Trani per l'organizzazione logistica e burocratica, la Pizzeria Superga, Ausonia Cafè, Art Hairy Studio, La perla dell'Adriatico e tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa. Una menzione speciale Azione Trani vuole rivolgerla alla Polisportiva Trani per aver aderito all'iniziativa contribuendo così al richiamo dei cittadini in periferia e alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) della prov. Bat.