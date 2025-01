Merra (Azione Trani): «Nessuno ha autorizzato l'entrata del contadino nello stadio»

«Finalmente qualcuno - dichiara Raffaella Merra, coordinatrice di Azione Trani - ha deciso di rispondere alle nostre innumerevoli interpellanze: Chi ha autorizzato il contadino? Il dirigente al ramo dichiara quanto segue: Questo ufficio non ha affidato lavori di pulizia all'area esterna di gioco. Vogliamo ricordare il motivo della nostra richiesta al comune di Trani:Il 25 Settembre 2024, venivano effettuati presso lo stadio comunale(oggetto di bando) dei lavori di stralcio, aratura e pulizia delle aree perimetrali, queste opere non risultano né dalla determina di lavori della semina, né delle determina dei lavori di pulizia delle cisterne. L'erba rimossa, ricordiamo, altamente nociva e pericolosa, aveva portato alla chiusura per un anno dello stadio.Al momento l'unico ufficio(quello tecnico) che avrebbe potuto autorizzare dette opere, dichiara la propria estraneità alla vicenda, eppure pare ci fosse un esponente dello stesso quel giorno al campo, mentre si eseguivano i lavori di estirpazione.Appare quindi evidente che quel trattore ha fatto i lavori nell'interese di qualcuno, ed "autorizzato" in maniera amichevole da altri che avevano potere sia per farlo entrare nello stadio e sia nel fargli eseguire i lavori che il dirigente nella sua nota non ha mai autorizzato.Questa non è che l'ennesima irregolarità del bando, noi da più di un anno stiamo rendendo note una serie di irregolarità che ben presto emergeranno e su cui sarà davvero singolare valutare le responsabilità penali laddove la classe politica e dirigenziale non prenda provvedimenti.Pare che su questa situazione gli organi preposti abbiano acceso i riflettori. .Considerando la risposta poco chiara del dirigente, chiediamo quale iniziativa intende intraprendere e non solo, chiediamo al Sindaco anch'egli a conoscenza di fatti e azioni di una gravità estrema quale posizione e azione intende avviare.Ci interessa capire dove sono stati smaltiti i rifiuti vegetali speciali?.Ricordiamo che lo smaltimento del verde prodotto dal contadino andava smaltito in appositi centri autorizzati, con formulario di carico e scarico, come prevede la legge (per i rifiuti la norma di riferimento è il d. lgs. 152/2006, conosciuto come Testo Unico Ambientale o Codice dell'ambiente). Continueremo a controllare e presto vi daremo ulteriori novità e aggiornamenti».