Merra (Azione): «A Natale puoi... Bottaro regala affidamenti diretti»

«È Natale e il modus operandi a Trani è sempre lo stesso. A Fioccare - dichiara Raffaella Merra, coordinatrice di Azione -sono gli affidamenti diretti ad amici e parenti. Dopo i 15 mila euro per la valorizzazione del moscato al referente delegato quale risarcimento per la mancata poltrona in giunta, i 66 mila euro per il concerto di Capodanno, arriva anche l'affidamento diretto dell'infopoint in piazza della Repubblica alla solita associazione Forme di cui la presidente è parente acquisita del sindaco Bottaro. Sui media circola anche la foto di apertura del chiosco che ritrae il sindaco, il vicesindaco e la presidente. Continua, dunque, indirettamente la campagna elettorale? Sono certa, in qualità di coordinatrice di Azione Trani, scesa nuovamente in campo per tutelare i diritti dei tranesi, che gli stessi sapranno comportarsi di conseguenza al momento giusto. Uno sperpero di denaro pubblico che poteva essere utilizzato per colmare alcune situazioni di povertà che si manifestano in città soprattutto in questo periodo di Natale. Gente senza un tetto per ripararsi, famiglie che non arrivano a fine mese, mensa della caritas con un solo pasto, il cimitero che langue, salme ferme nella camera mortuaria per settimane. Siamo anche in possesso di comunicazioni di licenziamento di alcuni dipendenti di Amiu in quanto l'azienda lamenta le poche risorse economiche. Non sarebbe stato meglio investire in queste condizioni di disagio?Tutto questo è bene che si sappia e che soprattutto lo sappiano i cittadini tranesi. Ritornando all'infopoint affidato alla parente acquisita del sindaco, Azione Trani è ancora in attesa di ricevere gli atti relativi all'iniziativa "La notte delle lanterne" organizzata a fine agosto dall'Associazione Forme che ha ricevuto, e continua a ricevere, un contributo comunale di 15 mila euro utilizzato anche per rilasciare numerosi accrediti da €15 ad amici e amministratori locali. Scaduti i termini di legge per l'invio degli stessi atti provvederemo come gruppo politico a comunicare il tutto agli organi competenti.Azione Trani chiede inoltre al sindaco come mai l'info point non è stato affidato nuovamente al Distretto Urbano del commercio che lo ha gestito prima dell'associazione Forme fornendo anche un servizio gratuito di info point turistico alla città su espressa richiesta del sindaco Bottaro. Natale è per tutti, o solo per amici e parenti? Fermatevi e chiedetelo direttamente all'infopoint».