Mica scemi, premiazione del concorso di poesie

Il Comune di Trani in convenzione con l'Auser Trani, associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l'invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società, è impegnata nel progetto "Mica Scemi" un'iniziativa volta a prevenire e contrastare le truffe ai danni degli anziani a valere del "Fondo unico Giustizia" del Ministero dell'Interno - Dipartimento pubblica sicurezza.Il progetto ha coinvolto moltissimi cittadini attraverso corsi formativi. Sono stati realizzati cinque appuntamenti, di cui due con la Polizia Locale, uno con la Polizia Postale, uno con il mondo finanziario ed uno con la Federconsumatori.Sperimentando una formula del tutto inedita, sono stati realizzati momenti di incontro e analisi in concomitanza di appuntamenti teatrali e di intrattenimento.Dott. Alessandro Nicola Attolico "La comunità ha risposto con una larghissima partecipazione a tutti gli incontri, con una presenza oscillante dalle 90 alle 180 persone a singolo evento. Un bilancio positivo, dunque, che ha visto i cittadini molto interessati sull'argomento. E' stata messa in campo una importante azione di sensibilizzazione nei luoghi più sensibili della città. Materiale informativo e brochure – quasi 6.000 – sono state consegnate nelle parrocchie, nelle piazze, nei luoghi di ritrovo delle persone più anziane".Il prossimo appuntamento di questo ricco percorso di sensibilizzazione è previsto giovedì 27 novembre alle ore 15:00 presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" (sala Maffuccini) con la premiazione del concorso di poesie "Non mi prendi nella rete" – MICA SCEMI che ha visto la partecipazione di tanti giovanissimi studenti. Interverranno l'assessore alle politiche sociali Alessandra Rondinone, il dirigente dell'Area Servizi Socio Culturali, Sport, Turismo e Risorse Umane del Comune di Trani Alessandro Attolico, insieme alla coordinatrice e tutor del progetto Francesca Carbone ed al presidente di Auser Trani Alessandro Amoruso.Avv. Alessandra Rondinone "Giunti quasi al traguardo, possiamo sicuramente valutare positivamente tutti gli strumenti informativi e comunicativi (spot radiofonici auto-prodotti dagli anziani, volantinaggio, incontri di sensibilizzazione, social, etc.) messi in capo per raggiungere il maggior numero di cittadini e cittadine anziani con la campagna informativa volta a contrastare le truffe, che per il secondo anno il Comune di Trani mette in campo accedendo alle risorse del Fondo unico Giustizia del Ministero dell'Interno. La numerosa partecipazione degli anziani alle singole iniziative ha dimostrato la fiducia nelle istituzioni e il bisogno di essere messi in guardia dalle "trappole" in cui anche i più giovani possono incorrere. Si è tratta di una vera e propria campagna di vicinanza, prossimità ad una delle fasce più fragili della popolazione, che però ha dimostrato che messaggi significativi come questo possono essere veicolati anche attraverso forme di intrattenimento e socializzazione come il teatro, in grado di rafforzare il senso di appartenenza alle comunità e contrastare la solitudine degli anziani. Giovedì 27 novembre, con la premiazione delle poesie ispirate al tema delle truffe, sperimenteremo l'efficacia delle così dette "attività intergenerazionali", ovvero di quelle iniziative che promuovono la relazione tra persone di generazioni diverse, come anziani e giovani, con l'obiettivo di favorire il dialogo, il rispetto e il sostegno reciproco".