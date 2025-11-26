Poesia
Poesia
Vita di città

Mica scemi, premiazione del concorso di poesie

Giovedì 27 nella biblioteca comunale

Trani - mercoledì 26 novembre 2025 10.14
Il Comune di Trani in convenzione con l'Auser Trani, associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l'invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società, è impegnata nel progetto "Mica Scemi" un'iniziativa volta a prevenire e contrastare le truffe ai danni degli anziani a valere del "Fondo unico Giustizia" del Ministero dell'Interno - Dipartimento pubblica sicurezza.

Il progetto ha coinvolto moltissimi cittadini attraverso corsi formativi. Sono stati realizzati cinque appuntamenti, di cui due con la Polizia Locale, uno con la Polizia Postale, uno con il mondo finanziario ed uno con la Federconsumatori.

Sperimentando una formula del tutto inedita, sono stati realizzati momenti di incontro e analisi in concomitanza di appuntamenti teatrali e di intrattenimento.

Dott. Alessandro Nicola Attolico "La comunità ha risposto con una larghissima partecipazione a tutti gli incontri, con una presenza oscillante dalle 90 alle 180 persone a singolo evento. Un bilancio positivo, dunque, che ha visto i cittadini molto interessati sull'argomento. E' stata messa in campo una importante azione di sensibilizzazione nei luoghi più sensibili della città. Materiale informativo e brochure – quasi 6.000 – sono state consegnate nelle parrocchie, nelle piazze, nei luoghi di ritrovo delle persone più anziane".

Il prossimo appuntamento di questo ricco percorso di sensibilizzazione è previsto giovedì 27 novembre alle ore 15:00 presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" (sala Maffuccini) con la premiazione del concorso di poesie "Non mi prendi nella rete" – MICA SCEMI che ha visto la partecipazione di tanti giovanissimi studenti. Interverranno l'assessore alle politiche sociali Alessandra Rondinone, il dirigente dell'Area Servizi Socio Culturali, Sport, Turismo e Risorse Umane del Comune di Trani Alessandro Attolico, insieme alla coordinatrice e tutor del progetto Francesca Carbone ed al presidente di Auser Trani Alessandro Amoruso.

Avv. Alessandra Rondinone "Giunti quasi al traguardo, possiamo sicuramente valutare positivamente tutti gli strumenti informativi e comunicativi (spot radiofonici auto-prodotti dagli anziani, volantinaggio, incontri di sensibilizzazione, social, etc.) messi in capo per raggiungere il maggior numero di cittadini e cittadine anziani con la campagna informativa volta a contrastare le truffe, che per il secondo anno il Comune di Trani mette in campo accedendo alle risorse del Fondo unico Giustizia del Ministero dell'Interno. La numerosa partecipazione degli anziani alle singole iniziative ha dimostrato la fiducia nelle istituzioni e il bisogno di essere messi in guardia dalle "trappole" in cui anche i più giovani possono incorrere. Si è tratta di una vera e propria campagna di vicinanza, prossimità ad una delle fasce più fragili della popolazione, che però ha dimostrato che messaggi significativi come questo possono essere veicolati anche attraverso forme di intrattenimento e socializzazione come il teatro, in grado di rafforzare il senso di appartenenza alle comunità e contrastare la solitudine degli anziani. Giovedì 27 novembre, con la premiazione delle poesie ispirate al tema delle truffe, sperimenteremo l'efficacia delle così dette "attività intergenerazionali", ovvero di quelle iniziative che promuovono la relazione tra persone di generazioni diverse, come anziani e giovani, con l'obiettivo di favorire il dialogo, il rispetto e il sostegno reciproco".
  • Biblioteca di Trani
Altri contenuti a tema
“Voci di parità”: la Biblioteca Bovio apre un dialogo contro la violenza di genere Eventi e cultura “Voci di parità”: la Biblioteca Bovio apre un dialogo contro la violenza di genere Il 26 novembre a Trani un pomeriggio di confronto con tavoli tematici aperti alla cittadinanza
"Leggimi Forte": a Trani i libri pensati e costruiti a misura di bambino Eventi e cultura "Leggimi Forte": a Trani i libri pensati e costruiti a misura di bambino Convegno in Biblioteca sull’importanza della letteratura per l’infanzia: impatto sociale ed emotivo
Mente e corpo: in biblioteca "G.Bovio" a Trani un incontro sul benessere psicofisico Eventi e cultura Mente e corpo: in biblioteca "G.Bovio" a Trani un incontro sul benessere psicofisico Un incontro con la dottoressa Quagliarella e la dottoressa Pasquadibisceglie per sensibilizzare e informare sulla correlazione tra salute mentale fisica
Trani apre le porte del Piano Comunale delle Coste: tavole e disegni in mostra alla Biblioteca Bovio Attualità Trani apre le porte del Piano Comunale delle Coste: tavole e disegni in mostra alla Biblioteca Bovio L'iniziativa con il contributo di ingegneri e architetti della provincia Bat
Consultazione del Piano delle Coste alla Biblioteca Comunale Enti locali Consultazione del Piano delle Coste alla Biblioteca Comunale Le tavole sono esposte nella sala Ronchi per tutto novembre
Il segno come "traccia di un pensiero": Gubinelli espone alla Biblioteca di Trani Eventi e cultura Il segno come "traccia di un pensiero": Gubinelli espone alla Biblioteca di Trani L'artista marchigiano porta le sue opere sulla carta in un percorso espositivo che unisce rigore e spiritualità
"L'Infame Legge": il processo di Trani del 1890 Eventi e cultura "L'Infame Legge": il processo di Trani del 1890 Martedì 4 novembre in Biblioteca un incontro sulle radici culturali della mafia.
Il ricordo dell’artista e musicista Michele L. Straniero riapproda nella sua amata Trani Eventi e cultura Il ricordo dell’artista e musicista Michele L. Straniero riapproda nella sua amata Trani Tenutasi il 24 luglio la presentazione del libro: “STRANIERO: alle origini della canzone d’autore” di G. Straniero e di F. Sirianni
"Aves Trani 2025 ", canarini protagonisti alla Galleria Belmondo
26 novembre 2025 "Aves Trani 2025", canarini protagonisti alla Galleria Belmondo
Ok Sigma di Trani spegne la sua prima candelina: un anno di attività
26 novembre 2025 Ok Sigma di Trani spegne la sua prima candelina: un anno di attività
Andrea Ferri, il più votato a Trani: "Il consenso non è un premio, ma la responsabilità più Bella "
26 novembre 2025 Andrea Ferri, il più votato a Trani: "Il consenso non è un premio, ma la responsabilità più Bella"
Formazione promossa da Unsic Trani: focus su previdenza e assistenza ai cittadini
26 novembre 2025 Formazione promossa da Unsic Trani: focus su previdenza e assistenza ai cittadini
Caos all’incrocio tra via Malcangi e viale De Gemmis: lavori iniziati senza segnalazioni, disagi tra gli automobilisti
25 novembre 2025 Caos all’incrocio tra via Malcangi e viale De Gemmis: lavori iniziati senza segnalazioni, disagi tra gli automobilisti
La Polisportiva Trani mantiene l'imbattibilità e la vetta: è 0-0 con la Virtus Molfetta
25 novembre 2025 La Polisportiva Trani mantiene l'imbattibilità e la vetta: è 0-0 con la Virtus Molfetta
Sottoscritto il “Protocollo per la tutela degli orfani speciali nel contesto giudiziario”
25 novembre 2025 Sottoscritto il “Protocollo per la tutela degli orfani speciali nel contesto giudiziario”
Giornata contro la violenza sulle donne, quattro mesi di eventi
25 novembre 2025 Giornata contro la violenza sulle donne, quattro mesi di eventi
Trani premia il PD, Giannetti: «Pronti alla sfida elettorale del 2026 con coraggio e determinazione»
25 novembre 2025 Trani premia il PD, Giannetti: «Pronti alla sfida elettorale del 2026 con coraggio e determinazione»
Consiglio regionale, ecco tutti i possibili eletti
25 novembre 2025 Consiglio regionale, ecco tutti i possibili eletti
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.