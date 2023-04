Morte di Paola Clemente: il Tribunale di Trani assolve l'amministratore dell'azienda

Assolto "perché il fatto non sussiste".Per il Tribunale di Trani non ci sono elementi e quindi viene assolto in primo grado dall'accusa di omicidio colposo Luigi Terrone, l'amministratore dell'azienda nella quale stava lavorando la bracciante tarantina Paola Clemente, morta nelle campagne di Andria, il 13 luglio 2015.L'accusa aveva chiesto una condanna per l'uomo di 4 anni ma nella sentenza a firma del giudice Sara Pedone Terrone viene assolto.Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Disposta anche la restituzione dei beni sequestrati all'imprenditore.