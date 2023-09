Movida nel centro storico, intensificati dalla Polizia di Stato i servizi di controllo del terriorio

La Polizia di Stato, negli ultimi giorni, ha predisposto un piano straordinario di servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati.Maggiori controlli sono stati effettuati dagli uomini del Commissariato di Trani e dal Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale", specie nelle ore serali soprattutto nel centro storico di Trani e nell'area del porto di Bisceglie, dove hanno sede numerosi locali e dove si svolge la movida con il richiamo di migliaia di giovani provenienti anche dai paesi limitrofi.Il bilancio è di 153 persone identificate e di 77 veicoli controllati.Durante i posti di controllo sono state sanzionate 7 persone per violazione al codice della strada e ritirati nr. 2 documenti di circolazione perché non in regola.