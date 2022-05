Nasce a Trani "Italia Nostra": il presidio sarà coordinato dall'arch. Francesca Onesti

Nasce a Trani il presidio di Italia Nostra. Nei giorno scorsi si è ufficialmente insediato il presidio di "Italia Nostra", una associazione nata nel 1975 e che annovera una storia di impegno per la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e storico, nonchè nomi illustri del mondo intellettuale italiano. Il presidio, per ora costola della più antica sezione di Andria, sarà coordinato dall'arch.Francesca Onesti. "Sono onorata di essere rappresentante di questo presidio, ma soprattutto lieta di poter contribuire ancora e con più forza alla salvaguardia del grande patrimonio storico e artistico che i nostri padri ci hanno affidato. Confido che le istituzioni ci aiutino a operare sul territorio con la consueta disponibilità".Tra i fondatori del presidio spiccano i nomi dell'imprenditore moda Beppe Nugnes, l'arch.Enrico Cassanelli e l''avv.Alessandro Moscatelli.La sede prescelta è quella della ex Chiesa di Sant'Antuono oggi Le Lampare al Fortino il cui titolare, Antonio Del Curatolo ha accolto con entusiasmo il presidio di Italia Nostra che si aggiunge ad altre associazioni che hanno voluto lo stesso sito quale sede sociale.