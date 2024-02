Nasce a Trani l'associazione Idee in Movimento

In data odierna nasce a Trani l'Associazione Culturale e Ricreativa Idee in Movimento, del Presidente Maurizio Amato che con il suo staff intendono perseguire la promozione ed aggregazione sociale abbattendo qualsiasi tipo di barriere, contribuendo allo sviluppo culturale e civile di ogni singolo cittadino.L'intento associativo è il sostegno alla diffusione della solidarietà fra i rapporti umani, con la difesa delle libertà civili ed individuali delle fasce svantaggiate, favorendo la rete dei servizi per la collettività. Idee in movimento è una realtà senza scopo di lucro che s'impegna a promuovere e sostenere attività ricreative e culturali nel nostro territorio; l'associazione è stata fondata con l'obbiettivo di offrire alla comunità eventi ed attività che coinvolgano ed uniscano le persone, consapevoli dell'importanza di creare spazi e momenti in cui sia possibile incontrarsi, apprendere e divertirsi insieme, incoraggiando la socializzazione e la crescita personale.A breve sarà introdotta la campagna di Tesseramento promossa dal Presidente Maurizio Amato ed il suo staff Savino di Meo, Giuseppe Franceschina, Gennaro Cuccumazzo ed Antonio Berardi, accogliendo tutti gli interessati; essi saranno lieti di incontrarvi per illustrare più dettagliatamente le proposte e discutere insieme possibili forme di collaborazione, impegnandosi insieme alla valorizzazione della nostra città.Ringraziandovi per l'attenzione prestata, l'Associazione tutta resta a disposizione per ulteriori informazioni.