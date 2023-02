Nasce l'Associazione Avvocati Lavoristi 

Si è costituita la compagine Associazione Avvocati Lavoristi. Il sodalizio si pone come obiettivo quello di rappresentare al meglio la categoria dei giuslavoristi nelle dinamiche associative circondariali e regionali.L'associazione, in sede fondativa, ha eletto il proprio direttivo nelle persone dell'avv. Valerio Antonio Belsito, con la carica di Presidente, gli avv.ti Vincenzo Pappolla e Vincenzo Curiello, vicepresidenti, l'avv. Angela Maria Lorusso, tesoriere, l'avv. Salvatore Romanelli, Consigliere segretario, ed i Consiglieri avv. Danilo Volpe e avv. Lucia Friggione.Il Direttivo si è già posto all'opera per il perseguimento degli scopi associativi, nonchè per la realizzazione di un primo evento formativo per l'anno 2023.