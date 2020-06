Nasce “Sì ai Giovani” con Tommaso Laurora sindaco

Ogni futuro promettente dipende essenzialmente da due fattori fondamentali: una valida ed ambiziosa visione prospettica ed il capitale umano. In assenza di uno o entrambi questi elementi ci si condanna ad attendere gli eventi o, peggio, ci si affida alla "misericordia" altrui. Noi giovani siamo il capitale umano e non intendiamo rassegnarci. Viviamo i nostri tempi, siamo consci delle sfide da affrontare ed abbiamo l'ambizione di contribuire a porre le basi per un futuro che veda il rilancio della nostra Città sotto il profilo sociale, economico e turistico. Noi siamo orgogliosamente tranesi e ci sentiamo parte di una comunità che possiede immensi valori e ricchezze.Qualunque luogo frequentiamo quotidianamente, per noi, esprime delle potenzialità soffocate o inespresse da mettere a servizio dell'intera comunità cittadina. Pensiamo al porto, alla nostra meravigliosa costa, al centro storico, ma anche ai quartieri periferici da rilanciare attraverso l'implementazione dei servizi e da dotare di centri di aggregazione.Avevamo maturato da tempo la scelta di impegnarci in senso civico per riuscire a portare questa visione nella politica cittadina e, dopo un'attenta osservazione degli interlocutori in campo, abbiamo deciso di affiancare Tommaso Laurora nel suo progetto politico e civico per restituire l'amore e le possibilità che la nostra Città ci ha donato.Abbiamo riconosciuto in Tommaso un giovane capace, tenace, serio ed innamorato come noi della nostra meravigliosa Trani e nel suo programma amministrativo quella visione e quelle idee necessarie al progetto di rilancio.Condividiamo con lui e con gli altri amici di Trani Governa, imprenditori, artigiani, liberi professionisti e cittadini comuni la pragmaticità e la voglia di far bene attraverso opere concrete.Il responsabile della lista è Luca Lops e sarà coadiuvato dai delegati per le aree tematiche:Nicola Caputo, Silvia Dell'olio, Alessandro Annacondia, Rita Palumbo, Matilde Stringaro, Michele Acquaviva, Sabrina Mongelli.Noi siamo pronti ed orgogliosamente, con volontà e spirito di servizio, ci mettiamo a disposizione della nostra Città.- Tommaso Laurora, candidato sindaco