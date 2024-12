“Natale nel Barocco”: il concerto ottiene un ottimo successo

Grande successo per il concerto "Natale nel Barocco", domenica sera: la "4/4 band" ha eseguito il repertorio natalizio nella fantastica cornice della chiesa della Madonna del Carmine, edificio di particolare bellezza, anche per la sua posizione strategica: la chiesa è infatti incastonata nel porto di Trani e, strutturalmente, è dotata di una buona acustica, rendendo i concerti piacevoli all'ascolto.Il padre superiore Enrico Moscetta, dopo un breve saluto il pubblico, ha invitato i giovani musicisti ad aprire il concerto. Non sono mancati i saluti istituzionali: per l'occasione erano presenti il vicesindaco avv. Fabrizio Ferrante e l'assessore alla cultura Lucia de Mari; quest'ultima ha sottolineato l'importanza dell'azione delle associazioni culturali nel tessuto sociale cittadino.I componenti della band, tutti giovanissimi, hanno interpretato i brani natalizi con grande professionalità ed una maturità per nulla scontata, vista la giovane età, rendendo per nulla scontato l'ascolto di un classico natalizio.Il presidente dell'associazione "Lacarvella", Antonio Russo, promotore e organizzatore dell'evento – ha espresso grande soddisfazione per la buona riuscita della serata musicale, incoraggiando i ragazzi protagonisti della serata a coltivare il proprio talento con tanta passione e li ha inoltre esortati a continuare a fare ciò che fanno con amore.