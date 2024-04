Non ce l'ha fatta la 47enne investita stamattina sulla strada per Castel del Monte

Purtroppo ciò che si sperava non accadesse, è avvenuto. Non ce l'ha fatta la donna di 47 anni di Andria rimasta ferita stamattina su via Castel del Monte dopo essere stata investita da un'auto di grossa cilindrata mentre faceva jogging.La donna, soccorsa dal personale sanitario, è stata trasportata all'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria in condizioni molto critiche. Giunta con trauma cranico, ed in arresto cardiaco. Marilena Brudaglio, questo il nome della vittima, era conosciuta anche nell'ambiente sportivo tranese per aver corso per tre anni con la Tommaso Assi e ieri aveva concluso terza nella seconda prova del Corripuglia a Canosa. Lascia il marito infermiere e tre figli.