Note di Beethoven e Mozart questa sera nell'auditorium S. Luigi

Questa sera, domenica 11 giugno alle 20, l'Accademia Internazionale dell'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo di Trani darà nuovamente prova dei suoi grandi talenti. Il pianista Massimiliano Monopoli e l'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo, presso l'Auditorium ex conservatorio di San Luigi in Piazza Lambert, eseguiranno il Concerto n.2 per pianoforte e orchestra di Beethoven e la Sinfonia n.40 in Sol Minore di Mozart.Nel Concerto n.2 per pianoforte e orchestra il giovane Beethoven traccia un itinerario, segna dei confini e delle linee di forza ma non identifica e circoscrive ancora con chiarezza i temi della sua produzione più matura. Beethoven dimostra, così, tutta la freschezza dei suoi anni giovanili e pone l'ascoltatore davanti ad un lavoro di composizione assolutamente originale e imprevedibile nelle soluzioni impresse alla partitura.Nelle pagine sublimi della Sinfonia n.40 in Sol Minore, Mozart affronta un discorso musicale che ha degli aspetti del tutto nuovi rispetto alla produzione precedente e realizza un'opera amara e geniale che stupisce per la perfezione formale ed emoziona per l'intimo fervore.Mozart e di Beethoven, una coppia aurea che sarà commemorata attraverso l'esecuzione di eccellenti musicisti attivi sul nostro territorio il cui talento risplenderà illuminato dalle luci dei riflettori dell'ormai affezionato palco dell'Auditorium.Massimiliano Monopoli è un giovanissimo pianista tranese dal talento fuori dal comune. Inizia a suonare il pianoforte a sei anni e si iscrive successivamente al Conservatorio N. Piccinni di Bari. Nel 2013 inizia a collezionare numerosi riconoscimenti a partire dal Primo Premio al Concorso Pianistico di Mirabello in Musica premiato dalla commissione diretta da Bruno Canino. Dopo aver vinto, negli anni seguenti, il Concorso Pianistico Stravinsky, e il Concorso Pianistico Eratai, si esibisce al Teatro Municipal de Sardoal in Portogallo in occasione del Coibra Piano Meeting.Nel 2022 Massimiliano si qualifica alle fasi finali del leggendario Tchaikowsky International Piano Competition for young dove, come unico pianista europeo ammesso, si aggiudica il Premio Speciale della Giuria.Sul palco con lui ad incantare il pubblico ci sarà la meravigliosa Orchestra Filarmonica del Mediteranneo diretta dal maestro Giuseppe Monopoli.Il concerto, come tutti quelli previsti dalla stagione concertistica, è ad ingresso gratuito.