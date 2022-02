Nuova Giunta, Merra rompe il silenzio e annuncia una conferenza stampa nelle prossime ore

«Ribadendo che il nuovo assessore all'ambiente a cui rivolgo i miei più sentiti auguri non ha nessuna appartenenza politica al nostro movimento "Bottaro Sindaco", ricordo a me stessa e a tutti noi che lo stesso Sindaco nell'ultima conferenza stampa ha dichiarato che Pierluigi Colangelo è espressione strettamente tecnica e che una delle due caselle lasciate libere in giunta sarà occupata da una figura politica scelta dal gruppo consiliare Bottaro Sindaco, usando la stessa metodologia che ha permesso alle altre liste e partiti di esprimere una propria visibilità in giunta».

«Ho atteso tempi maturi per rilasciare ogni mia dichiarazione...lo farò nelle prossime ore con una conferenza stampa nella quale parteciperanno altri esponenti politici della stessa maggioranza. Tutto naturalmente attendendo la risoluzione di alcune situazioni ancora irrisolte. Dichiarazioni che rigorosamente sono e saranno condivise con il mio gruppo politico e con il capogruppo Avv. Michele di Gregorio». È quanto dichiara l'ex assessore, Raffaella Merra.