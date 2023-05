Nuovi Maestri del Lavoro, tra i premiati anche i tranesi Isabella Ciccolella e Ruggiero D'Aluisio

Sono 47 i nuovi insigniti pugliesi dell'onorificenza della "Stella al Merito del Lavoro". Tra questi vi è anche un andriese, il Sig. Felice Fortunato.Il titolo di Maestro del Lavoro, la cui onorificenza è La Stella al Merito del Lavoro, è conferita dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro, ai lavoratori dipendenti d'impresa distintisi, lungo il loro percorso lavorativo, per aver operato con perizia, laboriosità, buona condotta morale e/o in sensibili innovazioni tecnologiche e produttive. Inoltre sono stati, e sono, esempi da seguire per le generazioni che si avviano nel mondo del lavoro.Tale importante riconoscimento, pur con decorrenza del titolo "1° maggio", sarà conferita, nei primi giorni di dicembre 2023., nei saloni del Quirinale, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, come da consuetudine, nei capoluoghi di regione, dai Prefetti delle diverse province pugliesi. Quest'anno è stato scelto il mese di dicembre in quanto in detto mese, e proprio nel corrente anno, ricorre il centenario della istituzione della Stella al Merito del Lavoro.Tra i neo Maestri del Lavoro della Puglia anno 2023 per la provincia Barletta Andria Trani vi sono anche i tranesi Isabella Ciccolella e Ruggiero D'Aluisio, il sanferdinandese Michele Dicorato e Nunzio Frontino di Margherita di Savoia.