Nuovo asilo nido a Capirro: l'amministrazione candida un progetto nell'ambito del Pnrr

Un nuovo asilo comunale a Trani in zona Capirro, tra via dei Mirti e via dei Gelsomini, per una spesa prevista di € 2.640.000,00: un intervento di nuova costruzione di un asilo nido comunale e servizi integrativi di sezioni primavera è stato candidato con delibera di giunta dall'amministrazione comunale nell'ambito dell'avviso pubblico relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nella struttura in progetto si prevedono 60 posti bambino di nido e 60 posti bambino di primavera: il dimensionamento tecnico è quindi calibrato per 120 bambini totali, di cui 60 bambini in età compresa tra i 3 e i 24 mesi. In risposta alle nuove esigenze sociali ed educative saranno aggregate n. 3 sezioni Primavera afferenti al 1° Circolo didattico "De Amicis" per ulteriori 60 bambini.Nella proposta progettuale l'eventuale termine dei lavori è previsto per il 2025"L'area posta sul lato sud del fabbricato – si legge nella relazione progettuale - sarà destinata alle attività educative all'aperto che potranno essere realizzate all'interno dell'area verde pertinenziale ed esclusiva. L'area verde, di dimensioni pari a circa 2500 mq, sarà concepita come aula all'aperto per la percezione multi sensoriale della natura e del proprio corpo. Verranno realizzati spazi ortivi dove potranno essere sperimentate la piantumazione di legumi ed ortaggi a rapido accrescimento in modo da far percepire ai bambini in temi brevi i risultati raggiunti. L'area verde sarà inoltre allestita con giochi in legno per l'equilibrio motorio e per favorire il movimento. Sarà realizzata inoltre una "Camera" degli odori attraverso la realizzazione di una seduta intorno alla quale saranno piantumante piante aromatiche profumate. È prevista anche la realizzazione di un'area "boscosa" nella quale il bambino potrà percepire la sensazione di trovarsi all'interno di un piccolo bosco. Le essenze vegetali che saranno utilizzate saranno coerenti con la vegetazione autoctona del territorio favorendo l'integrazione tra paesaggio e giardino interno al nido".La candidatura è stata presentata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU; l' Avviso Pubblico ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.