Servizio per Nido d’infanzia per i minori di 2 e 3 anni: pubblicato l'avviso

E' indetto l'avviso pubblico per l'acquisizione delle iscrizioni di bambini/e di età compresa tra 0-36 mesi a frequentare il servizio nido d'infanzia presso il Secondo Circolo Didattico "Mons. F. Petronelli" per l'anno educativo 2022-20223.Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i genitori, o chi ne fa le veci, di bambini/e di età compresa tra 24-36 mesi residenti nel Comune di Trani.Il servizio sarà attivato prevedendo una frequenza di 5 giorni settimanali, per un massimo di 20 ore.Per accedere al servizio, il genitore o chi ne fa le veci, potrà formulare la domanda, su apposito modulo reperibile sul sito istituzionale della Città di Trani ed anche presso il Servizio Sociale professionale.Le istanze, una volta compilate, andranno consegnate all'Ufficio Protocollo dell'Ente e dovranno pervenire entro le ore 12 di venerdì 21 ottobre 2022.Dopo la conferma dei dati inseriti da parte degli operatori preposti, il richiedente otterrà gli estremi del registro di protocollo che avranno valore di avvenuta consegna.L'accesso alla procedura è libero e la domanda compilata quale autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla copia di un documento di identità valido e modello ISEE in corso di validità