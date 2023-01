Nuovo asilo comunale a Capirro: al via la progettazione definitiva

Una struttura che potrà ospitare fino a 60 bambini in età compresa tra i 3 e i 24 mesi, a cui saranno aggregate 3 sezioni Primavera afferenti al 1° Circolo didattico "De Amicis" per ulteriori 60 bambini: con determina dirigenziale dell'area Lavori pubblici è stata indetta la gara per l'affidamento dell'incarico dei "servizi di ingegneria ed architettura per redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva" del nuovo asilo nido comunale in contrada Capirro, per un importo a base di gara di € 93.285,41 oltre oneri ed iva mediante procedura negoziata su piattaforma elettronica MePA.Si tratta di uno dei progetti facenti parte del Pnrr (missione 4 - componente 1 –investimento 1.1. finanziato dall'unione europea – next generation Eu), appunto per "intervento di nuova costruzione di un asilo nido comunale e servizi integrativi di sezioni primavera, in zona Capirro a Trani, tra via dei Mirti e via dei Gelsomini" che prevede una spesa complessiva dell'intervento pari a € 2.640.000.L'affidamento è propedeutico alla realizzazione di un asilo nido comunale e servizi integrativi di sezioni primavera, da realizzarsi in zona Capirro a Trani tra Via dei Mirti e Via dei Gelsomini, ricompresa nel Piano di Lottizzazione convenzionata definito "Residence Turrisana". La struttura è dimensionata per ospitare fino a 60 bambini in età compresa tra i 3 e i 24 mesi. In risposta alle nuove esigenze sociali ed educative, saranno aggregate n. 3 sezioni Primavera afferenti al 1° Circolo didattico "De Amicis" per ulteriori 60 bambini. L'area esterna è pari a circa 5856,40 mq che sarà in parte pavimentata ed in parte destinato a verde attrezzato.