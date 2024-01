Nuovo Cda Amet: l'avv. Nigretti sarà l'Amministratore Delegato

Nominato ieri con decreto del sindaco n. 4 avente per oggetto "Designazione componenti del Consiglio di Amministrazione della Società controllata Amet spa", il nuovo Cda di Amet: la terna designata, dopo l'attento esame delle 10 manifestazioni di interesse pervenute, è formata dall' avv. Angelo Nigretti (Amministratore delegato), dott. Michele Cesare Dante Piazzola (Presidente), e dott.ssa Silvia Caputo (componente), che prenderanno il posto del Cda dimissionario (Nugnes, Pasculli, Reale).Com'è noto la società Amet spa è una Società totalmente partecipata dal Comune di Trani, avente come attività principale la distribuzione e vendita di energia elettrica; "nel corso dell'Assembla dei soci del 30 novembre scorso il CdA aveva preannunciato le dimissioni dall'incarico con la chiusura dell'esercizio sociale 2023, invitando il socio ad avviare la procedura per il rinnovo dell'Organo amministrativo; il 6 dicembre è stato pubblicato l'apposito avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per la designazione quali componenti dell'organo amministrativo" e alla scadenza del termine risultavano pervenute n.10 manifestazioni di interesse.Oltre ai requisiti specifici richiesti, nel decreto si legge che "nell'ambito delle manifestazioni di interesse pervenute è stato possibile estrapolare un gruppo ristretto che, nel rispetto del principio della parità di genere, ha espresso adeguate competenze unite ad un atteggiamento propositivo e volto a raccogliere le sfide del rilancio aziendale, nel solco del CdA uscente. Al netto di potenziali situazioni di inconferibilità o incompatibilità, si è altresì considerato che le sfide di riorganizzazione e rilancio che aspettano Amet nei prossimi anni, impongono una disponibilità piena ed incondizionata da parte del nominando Cda, con un impegno pressoché giornaliero di interazione con la struttura dirigenziale e con l'intero apparato produttivo".L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.