Nuovo furto di pluviale alla biblioteca comunale

Secondo furto di rame nel mese di luglio all'esterno della biblioteca comunale. I ladri di "oro rosso" hanno messo in atto un nuovo furto di pluviale, canale di scarico delle acque piovane del tetto, dalla biblioteca comunale, da poco oggetto d'interventi di restauro. In occasione di tali lavori i pluviali erano stati sostituiti con altri nuovi di zecca, rappresentando un ottimo bottino per i malviventi.