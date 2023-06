209° anniversario dell'Arma dei Carabinieri, stasera la tradizionale cerimonia in piazza Duomo

Oggi, 5 giugno, ricorre il 209° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La tradizionale cerimonia commemorativa si terrà in Trani - con inizio alle ore 19.15 - presso Piazza Duomo, con la partecipazione di Autorità religiose, civili e militari.Alla presenza di militari dell'Arma in servizio, dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Forestali, delle vedove e orfani assistiti dall'ONAOMAC, dei familiari delle vittime del dovere della provincia di BAT, sarà schierato un Reparto di formazione, su tre Compagnie, in rappresentanza delle varie componenti operanti sul territorio, che renderà gli onori al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani - Colonnello Alessandro Andrei - il quale passerà in rassegna i Reparti e pronuncerà un breve intervento.Allo schieramento prenderanno parte anche i Gonfaloni della Provincia e dei Comuni di Barletta, Andria e Trani, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, i Labari e i Medaglieri delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma.Nel corso della cerimonia -che sarà accompagnata musicalmente dalla Banda "Associazione Nazionale Carabinieri Puglia, La Benemerita- verranno consegnati riconoscimenti a 10 militari distintisi in delicate operazioni di servizio.