Oggi la festa dei Nonni: gli auguri dei Carabinieri del comando Bat

In occasione dell'importante ricorrenza di oggi, i Carabinieri di Barletta-Andria-Trani formulano a tutti i Nonni d'Italia i più sinceri auguri. Proprio oggi, infatti, si celebra la giornata a loro dedicata, come riconoscimento dell'insostituibile ruolo che svolgono all'interno delle famiglie. I nonni, infatti, dispensano saggezza e affetto, forniscono un sostegno essenziale ai propri cari, mediante il loro supporto morale e, talvolta, anche economico, contribuendo così alla crescita e all'educazione dei più giovani. Ma rappresentano anche molto di più, i nonni costituiscono un legame indissolubile tra passato e presente, trasmettendo le tradizioni, i racconti famigliari e i valori che formano l'identità culturale e individuale, per questo è doveroso rivolgere un pensiero particolare anche a coloro che purtroppo ci hanno lasciato. I loro insegnamenti, però, rimangono impressi nel cuore e nella mente di chi li ha amati.Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Traniemail: provbtsalastampa@carabinieri.ittel: 0883493736