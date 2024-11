I carabinieri della Bat celebrano la “Virgo Fidelis” nella Cattedrale di Trani

Si è celebrata questa mattinala messa solenne in onore della "Virgo Fidelis", protettrice dell'arma dei Carabinieri. La ricorrenza cade nella giornata del 21 novembre, in concomitanza con la presentazione di Maria Vergine al Tempio e, soprattutto, con l'anniversario della battaglia di Culqualber, un evento che vide la caduta eroica dei carabinieri del 1° Gruppo Mobilitato, immolatosi a Gondar, in Etiopia, proprio nella giornata del 21 novembre 1941.La messa è stata celebrata dal vescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, in una Cattedrale gremita di persone, alla presenza delle istituzioni e delle autorità cittadine, in particolare del Sindaco Amedeo Bottaro e del Procuratore Capo della Repubblica di Trani Renato Nitti.Grande commozione ha suscitato, in particolare, il saluto del Comandante Provinciale Barletta – Andria – Trani Massimiliano Galasso, che ha voluto ricordare tutti i colleghi caduti durante le guerre – passate e presenti - il loro eroismo, il sacrificio compiuto da tanti carabinieri per salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica; il sacrificio dei carabinieri nella battaglia di Culqualber; la resistenza, fino ad arrivare ai giorni nostri, con i caduti a Nassiriya e negli altri conflitti ancora oggi aperti. Ha voluto commemorare, inoltre, i colleghi scomparsi prematuramente, esprimendo vicinanza alle famiglie di chi non c'è più, rivolgendosi in particolare ai figli dei carabinieri scomparsi come "Figli dell'arma".Alla messa erano presenti anche le scuole primarie e secondarie della città di Trani, che hanno collaborato all'organizzazione dell'evento: i bambini degli istituti di scuola primaria hanno realizzato dei disegni e dei componimenti che sono stati donati ai Carabinieri, mentre gli alunni facenti parte del coro e dell'orchestra della scuola "Bovio – Rocca – Palumbo – D'Annunzio" hanno eseguito le musiche e i canti durante l'intera durata della celebrazione.