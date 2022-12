Oggi pomeriggio le esequie della donna deceduta dopo l'incidente sulla rotatoria della Sp Trani-Andria

In attesa dei risultati dell'esame autoptico, si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 nella chiesa degli Angeli Custodi le esequie della 75enne Antonia Dragonetti, deceduta per i postumi dell'incidente stradale avvenuto il 26 dicembre nei pressi della rotatoria della Strada provinciale 1 Trani-Andria: come si ricorderà, l'auto-medica sulla quale veniva trasportata la donna (accompagnata di ritorno da una seduta di dialisi presso l'ospedale di Andria) era finita rovinosamente contro quell'ostacolo da tempo non illuminato.In quello stesso percorso stradale numerosi incidenti si erano verificati nell'ultimo periodo: in particolare, però, questo impatto aveva causato ferite a conducente e passeggeri, e poche ore dopo il ricovero era sopraggiunta la morte della donna.La Procura sul caso ha aperto un fascicolo processuale d'ufficio con l'ipotesi di omicidio colposo, disponendo l'autopsia. Intanto sul luogo dell'incidente è stata ripristinata l'illuminazione, che rende visibile la comunque contestata rotatoria di quella strada.Oggi alle 16 le esequie nella chiesa degli Angeli Custodi (intanto da ieri la salma si trova presso la Sala ultima accoglienza della parrocchia Spirito Santo di Tolomeo): in quella parrocchia Antonia Dragonetti era molto conosciuta, come tutta la famiglia Ciliento impegnata da sempre nel sociale (la donna era mamma del consigliere regionale Debora Ciliento), a cui viene espresso cordoglio.