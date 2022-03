Ognissanti celebra l’empatia e l'umami nell’ultimo appuntamento de “I 5 sensi + 1”

La celebrazione dell'empatia e dell'umami è il tema dell'ultimo appuntamento del ciclo di cene ', struttura polifunzionale gestita da. Il percorso multisensoriale cominciato il 27 gennaio scorso, in cui tutti i cinque organi di senso sono stati magnificati, si concluderàDue anni di pandemia hanno quasi del tutto azzerato i rapporti interpersonali e la capacità, propria degli esseri umani, di entrare in connessione con l'altro da sé. È quel mondo fatto di emozioni e intuito, denominato empatia. Ognissanti rende omaggio alla convivialità, vero sesto senso, elemento imprescindibile della dieta mediterranea, così come teorizzata dal fisiologo e biologo statunitense Ancel Keys. Per l'ultima danza dei sapori, sarà infatti esaltato il contatto umano. Gli avventori saranno coinvolti tanto da sentirsi parte attiva del servizio. Una sorta di divertente gioco delle parti. Un ospite per tavolo, a turno, stapperà il vino, anche scegliendo di portare dalla propria casa e condividere quella bottiglia speciale che non viene mai aperta. Non solo, potrà apparecchiare, sparecchiare oppure ultimare un piatto, in un'atmosfera conviviale e armonica creata anche dalla musica diLa sublimazione del cibo per la serata conclusiva passa poi per il cosiddetto umami. Il quinto senso del gusto (dopo il dolce, il salato, l'acido e l'amaro) sarà percepibile in ogni piatto del menu studiato ad hoc, dall'antipasto al dessert, grazie alla maestria degli chef. Le papille gustative danzeranno con il 'pomodoro arrosto alla vaniglia, tartare di cavallo, cialda al sesamo nero, limone bruciato', il 'risotto all'aglio nero, lampone e sgombro', l''ombrina frollata, zucca e jus di cardoncelli' e la 'panna cotta al the matcha, passion fruit, cioccolato, meringa al pepe lungo di Java'.Di pregio la selezione delle cantine Parieti, Domaine Ott e La Crotta de Vegneron che accompagneranno la cena. In pieno spirito della serata anche il drink dal nome evocativo 'Take it easy', elaborato dalla fervida mente del bar managervodka, limone, infuso di tè matcha e zenzero, foam alla camomilla e miele.Per l'ultimo appuntamento de "I 5 sensi + 1", sotto la supervisione del food and beverage manager, verranno ristabiliti i contatti umani, per sentirsi davvero a casa tra umami ed empatia, sempre nel pieno e rigoroso rispetto dell'attuale normativa anti-Covid in vigore.Ognissanti, via Banchina al Porto, 6 - 76125 Trani (BT) || Puglia