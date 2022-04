Omaggi floreali per cerimonie istituzionali, pubblicata indagine di mercato

E' stato pubblicato nella sezione Avvisi del portiale istituzionale cittadino l'avviso pubblico per indagine di mercato (con presentazione di preventivo) finalizzato all'affidamento diretto per la fornitura triennale di corone di alloro, serti di rose bianche ed omaggi floreali in occasione di cerimonie istituzionali.I soggetti interessati dovranno far pervenire il proprio preventivo (indicando la percentuale di ribasso per ogni voce indicata nella descrizione) entro e non oltre il termine di martedì 19 aprile 2022 (ore 10). La documentazione va inviata a mezzo di posta certificata al seguente indirizzo: gabinetto.sindaco@cert.comune.trani.bt.it allegando gli allegatipresenti all'interno dell'avviso.Eventuali richieste di chiarimenti possono essere effettuate presso l'Ufficio Cerimoniale al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.cerimoniale@comune.trani.bt.it.