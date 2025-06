Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana: il riconoscimento a Luca Capasso

Nella giornata dei festeggiamenti del 2 giugno per il 79° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana, sono state conferite a Trani le Onorificenze al Merito della Repubblica italiana.Tra gli insigniti anche il Luogotenente Np Luca Capasso, attuale Comandante dell'Ufficio locale marittimo di Trani.Nato a Napoli, classe '74, subito dopo il diploma conseguito nel 1993 partecipa al concorso per sottufficiali della Marina Militare italiana e si arruola come sottufficiale Nocchiere di Porto frequentando il corso allievi Sottufficiali a Taranto.Successivamente, dopo un breve periodo di imbarco a Gaeta e Formia sulla Nave CP Bannock, viene assegnato alla Direzione marittima di Civitavecchia dove presta servizio sino al 2000 per poi essere successivamente destinato presso la scuola sottufficiali de La Maddalena in qualità di formatore.Nel 2004 arriva in Puglia, destinato presso la Direzione Marittima di Bari dove si occupa di demanio e ambiente oltre ad essere inserito nel Nucleo Operativo per le attività di polizia marittima. Nel 2011 e fino al 2016 viene distaccato presso la Procura della Repubblica di Bari in qualità di responsabile del Nucleo PG. della Guardia Costiera, occupandosi con eccellenti risultati di diverse attività in ambito ambientale, tanto da ricevere diversi riconoscimenti dal Procuratore della Repubblica.Dal 2016 al 2018 assume l'incarico di Capo Sezione Polizia marittima della Capitaneria di Porto di Barletta, ponendo a disposizione del Comando l'ormai consolidata esperienza nell'ambito della Polizia Giudiziaria, contribuendo alla costituzione della Sezione a seguito dell'elevazione dell'Ufficio Circondariale marittimo di Barletta a Capitaneria di Porto.Nel 2018 rientra a Bari occupandosi di contenzioso e Polizia marittima.Nel marzo 2020, dopo aver frequentato il corso Comando a Livorno, assume l'incarico di Comandante dell'Ufficio locale marittimo di Trani. A Trani si occupa principalmente del contrasto ai pescatori abusivi di datteri, effettuando numerosi sequestri, oltre a condurre diverse attività in ambito ambientale e demaniale. Proprio per queste attività nel novembre 2023 gli viene conferita dal Sindaco di Trani la "cittadinanza onoraria sigillo della città", consegnatagli in occasione dell'evento realizzato per i 75 anni di Comando militare dell'Ufficio locale marittimo.L'ultimo riconoscimento in ordine di tempo al Luogotenente della Guardia Costiera e Comandante dell'Ufficio locale Marittimo di Trani, Luca Capasso, è proprio il diploma di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana, consegnato dal Prefetto Silvana D'Agostino, dal Sindaco della Città di Trani Amedeo Bottaro e dal Comandante della Capitaneria di Porto di Barletta, Capitano di Fregata Antonino Indelicato.