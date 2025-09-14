Premio Camera dei Deputati
Premio Camera dei Deputati
Enti locali

Aziende della Bat premiate alla Camera dei Deputati

Conclusa la settima edizione del Premio Apulia Best Company Award

Trani - domenica 14 settembre 2025 11.02
Si è svolta la settima edizione del Premio Apulia Best Company Award, un appuntamento ormai consolidato che valorizza il mondo delle imprese e delle associazioni del terzo settore. L'iniziativa, nata da un'idea di Sinergitaly, è stata accolta presso la Camera dei Deputati grazie alla disponibilità dell'on. Carla Giuliano, vera protagonista di questa edizione, e alla partecipazione dell'on. Mariangela Matera e del sen. Manfredi Potenti.

Ha moderato i lavori l'avv. Angelo Masucci, presidente del premio, affiancato dal prof. Massimo Lucidi, presidente della Fondazione E-Novation, e dal Cav. Uff. Riccardo Di Matteo, relatore e ideatore del brand Sinergitaly, che ha presentato anche la nuova testata giornalistica Sinergitaly News, portale d'informazione dedicato al Made in Italy, all'innovazione, alle startup, alle politiche economiche, all'intelligenza artificiale, alla sostenibilità, all'automotive e alla mobilità sostenibile. Ha detto Di Matteo «Vogliamo dare voce ai progetti legati alla sostenibilità, all'intelligenza artificiale e al Made in Italy, costruendo una piattaforma di informazione e valorizzazione delle nostre eccellenze. Questo riconoscimento non è solo una celebrazione delle imprese, ma un invito a fare rete, a collaborare e a credere nel potenziale del nostro Paese».

A portare il plauso istituzionale è stato il sottosegretario al MIMIT Massimo Bitonci, che in un messaggio ufficiale ha elogiato il lavoro del Cav. Uff. Riccardo Di Matteo e il progetto Sinergitaly News, definendolo uno strumento prezioso per promuovere le eccellenze italiane e raccontare con autorevolezza i temi legati al Made in Italy, alla sostenibilità e all'innovazione.

Ha, poi, rimarcato il proprio impegno a sostegno del Made in Italy, dell'economia circolare e dell'intelligenza artificiale. Ha evidenziato come il Mimit punti a rafforzare il sistema produttivo nazionale in un contesto geopolitico complesso, attraverso una strategia che valorizzi l'IA come motore di innovazione al servizio dell'industria e tuteli le eccellenze italiane. Bitonci ha, infine, sottolineato l'importanza di coniugare innovazione e tradizione, investendo nella formazione e nel capitale umano, e ha formulato i suoi auguri per il pieno successo dell'iniziativa.

A margine è intervenuto anche l'avv. Angelo Masucci, presidente del premio, che ha sottolineato: «Questa edizione conferma la capacità del Premio Apulia Best Company Award di valorizzare il tessuto imprenditoriale e associativo del nostro Paese. La Camera dei Deputati è stata una cornice prestigiosa per riconoscere l'impegno di chi ogni giorno contribuisce alla crescita economica e sociale, coniugando tradizione e innovazione. Il nostro obiettivo resta quello di fare rete e di accompagnare le eccellenze italiane in un percorso di internazionalizzazione e sviluppo sostenibile».

A seguire è intervenuto anche il prof. Massimo Lucidi, presidente della Fondazione E-Novation, che ha affermato: «Il Premio Apulia Best Company Award è un laboratorio di idee che mette insieme istituzioni, imprese e associazioni, creando un dialogo che va oltre la semplice premiazione. L'innovazione, la sostenibilità e la responsabilità sociale sono i pilastri su cui costruiremo il futuro delle nostre comunità, ed è con questo spirito che la Fondazione E-Novation continuerà a supportare iniziative di valore come questa».
