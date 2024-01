Operazione "Cassetto Distratto" della Guardia di Finanza, nei guai anche due di Trani

14 foto Operazione "Cassetto Distratto" della Guardia di Finanza, la conferenza nella sede provinciale del Comando

Tre persone, operanti nel settore della, sono stati i destinatari di misure nell'ambito dell'operazione "Cassetto distratto".Raggiunto dalla misura cautelare in carcereNell'occhio del ciclone sono finiti nuovamente i bonus edilizi, in particolare il "Sismabonus" e il "Bonus facciate". Erano state pensate come agevolazioni legate all'emergenza Covid, ma in troppe occasioni sono diventate l'occasione per intascare i bonus senza aver effettivamente eseguito i lavori previsti.Nella recentissima operazione condotta dai finanzieri del comando provinciale di Barletta, la truffa si basava su attestazioni diIl "cassetto fiscale" delle società si riempiva di crediti illecitamente maturati, che venivano successivamente reimpiegati nelle attività economiche delle stesse, compensando le imposte dovute allo Stato.Le operazioni delle Fiamme Gialle sono partite nella giornata di ieri e proseguite nella giornata odierna, fino ad un sequestro di beni dal valore di oltre 6 milioni di euro, incluse disponibilità bancarie che sono ancora in corso di precisa quantificazione.Tra gli interventi attenzionati, c'è anche una ristrutturazione di 35 mq a Roma, su cui sono stari dichiarati lavori per oltre 2 milioni di euro.Il credito d'imposta maturato complessivamente è stato di oltre, utilizzando anche prestanomi, soggetti nullatenenti e anche con precedenti penali.