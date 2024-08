Un altro colpo dei "soliti ignoti": fatto esplodere all'alba lo sportello bancomat della BNL

I malviventi sono riusciti a portare via la refurtiva prima dell'arrivo dei vigilanti e dei Carabinieri

Alcuni testimoni riferiscono di un'auto nera con i vetri oscurati e tre - forse quattro - persone intorno al bancomat fatto esplodere questa mattina alle 6:00, in via Aldo Moro, svegliando con un boato i residenti del quartiere.Immediatamente allertati, sul posto sono giunte due unità della Vigilanza Pegaso, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Il tutto è durato pochi istanti, quelli necessari a recuperare la refurtiva e a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine che adesso dovranno ricostruire la dinamica e provare a risalire ai malviventi attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze.Non si conosce ancora il valore della refurtiva e fortunatamente non si registrano altri danni a cose o persone oltre quelli della banca.