Ottavo centenario della Regola francescana, le iniziative a Trani

«O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre de lo core mio,et damme fede diritta, speranza certa e caritade perfecta senno e cognoscimento, Signore, che io faccia lo tuo santo e verace comandamento»(FF 276). Con questa intensa preghiera che San Francesco rivolse al Signore dinanzi al crocifisso di San Damiano, vogliamo tutti insieme crescere nell'amore di Dio al servizio dei fratelli.

Tra le novità di quest'anno, il Corteo Storico in collaborazione con l'Associazione culturale "Trani Tradizioni" e a seguire il Transito il giorno 3 Ottobre, la Santa Messa in Piazza della Libertà e il Cammino di Preghiera con l'effige del Santo, in alcune vie del quartiere, il giorno 4 Ottobre. Di seguito il Programma:

PROGRAMMA 2023

DOMENICA 1° OTTOBRE: SOLENNE TRIDUO

- Ore 18.00: Santo Rosario;

- Ore 18.30: Triduo e a seguire Celebrazione Eucaristica presieduta da don Francesco Lattanzio, presbitero della fraternità vocazionale della nostra Arcidiocesi;

- Ore 20.00 - Concerto Meditazione "Francesco, una vita in piena Santità" la vita di San Francesco d'Assisi raccontata con musica e parole, a cura del Coro Parrocchiale "San Francesco".

LUNEDÌ 2 OTTOBRE:

- Ore 18.00: Santo Rosario;

- Ore 18.30: Triduo e a seguire Celebrazione Eucaristica presieduta da don Francesco Lattanzio, presbitero della fraternità vocazionale della nostra Arcidiocesi;

- Ore 20.00: Adorazione Eucaristica vocazionale, a cura della Comunità Parrocchiale.

MARTEDÌ 3 OTTOBRE:

- Ore 18.00: Santo Rosario;

- Ore 18.30: Triduo e a seguire Celebrazione Eucaristica presieduta da don Francesco Lattanzio, presbitero della fraternità vocazionale della nostra Arcidiocesi;

- Ore 19.30: Corteo Storico in collaborazione e a cura dell' Associazione Culturale "Trani Tradizioni" per le vie del centro cittadino, secondo il seguente itinerario:

Chiesa – Piazza della Libertà – Via Ognissanti – Piazza Longobardi – Piazza Tomaselli – Via Mario Pagano – Via Marsala – Corso Vittorio Emanuele – Piazza della Repubblica (tra le due Piazze) – Via Mario Pagano – Chiesa.

- Ore 20.30: Transito di San Francesco animato dal Coro Parrocchiale "San Francesco", dal Terz'Ordine Francescano e dalla Comunità.

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE: FESTA LITURGICA

- Ore 18.00: Santo Rosario;

- Ore 18.30: Piazza della Libertà - Solenne Celebrazione Eucaristica con Rinnovo delle promesse da parte della Fraternità Francescana Secolare e con la partecipazione di tutte le realtà parrocchiali e del quartiere;

- Ore 19.30: Cammino di Preghiera con l'effige e la reliquia del Santo per le vie del quartiere, secondo il seguente itinerario:

Piazza della Libertà – Via Ognissanti – Piazza Longobardi – Piazza Tommaselli – Via Mario Pagano – Chiesa.

- Ore 20.30: Festa della Comunità Parrocchiale.

Tutte le funzioni saranno animate dal Coro Parrocchiale "San Francesco".

In riferimento al Centenario di quest'anno, Ottavo della Regola francescana e del Natale di Greccio, la comunità parrocchiale di San Francesco vuole vivere nei giorni 1-2-3-4 pttobre dei giorni di intensa crescita umana e soprattutto spirituale alla scuola di colui che nella sua vita terrena ha unito la terra al cielo.