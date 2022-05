Alla Parrocchia San Francesco il concerto meditazione "Maria di Nazareth"

Venerdì 27 Maggio 2022, alle ore 20.00, presso la Parrocchia San Francesco d'Assisi, in Piazza Libertà, il Coro Parrocchiale San Francesco vi invita al Concerto Meditazione "Maria di Nazareth". Nel mese dedicato alla Vergine Maria, il Coro Parrocchiale ha ideato un momento, non solo di preghiera, ma un Concerto Meditazione, alternato tra canto, ballo e recitazione, per conoscere la vita della nostra Mamma Celeste, dalla nascita fino all'assunzione al cielo, nelle dolci braccia di Dio.Il ruolo di Maria sarà interpretato da Elvira Ferrante, soprano lirico e da poco protagonista nello spettacolo teatrale dal titolo "Giovanni Capitolo 8: Un volto di donna fra le mani di Dio", con la regia di Vito Martinelli, presentato nel Teatro Comunale di Corato. L' arcangelo Gabriele e l'apostolo Giovanni sarà interpretato da Gianluca Storelli. Mentre per la musica ci sarà Antonella Raffaele all'organo e al violino Nicola Frisi. Il Corpo di ballo e il service sarà diretto dall'Associazione Culturale "Trani Tradizioni". Il tutto grazie alla disponibilità del Parroco Don Saverio Pelligrino e dal Vice Parroco Don Michele Torre. Ingresso libero e si chiede il rispetto delle norme anti-covid.