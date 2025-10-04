Chiesa San Francesco
Chiesa San Francesco
Religioni

Solennità di San Francesco: a Trani la Festa Liturgica si fa preghiera per la Pace

La Celebrazione Eucaristica e la processione in onore del Santo di Assisi diventano il cuore di una speciale iniziativa di preghiera per la Pace promossa dall'Amministrazione Comunale

Trani - sabato 4 ottobre 2025 11.43
Oggi, 4 ottobre, la città di Trani celebra la Festa Liturgica in onore di San Francesco D'Assisi con un significato ancora più profondo, unendo la devozione religiosa a un forte impegno civile per la pace. In un momento storico segnato da gravi tensioni internazionali, l'Amministrazione Comunale ha promosso un'iniziativa dal grande valore simbolico.

Al termine della Solenne Celebrazione Eucaristica delle 18:30 e prima dell'inizio del cammino di preghiera, il Sindaco Amedeo Bottaro guiderà l'intera cittadinanza in un momento di raccoglimento per la drammatica situazione in Medio Oriente. Il gesto simbolico dell'accensione collettiva di una candela ai piedi della Madonna Immacolata trasformerà la processione in un messaggio di speranza e in una preghiera corale per la pace.

Questa sentita partecipazione rafforza il legame speciale che Trani ha con San Francesco. Un legame reso ancora più evidente nel 2023, quando la città ebbe lo straordinario onore di ospitare per la prima volta le reliquie del Santo, giunte da Assisi per i festeggiamenti del patrono locale, San Nicola il Pellegrino. La celebrazione odierna assume un'ulteriore rilevanza alla luce della recente decisione che, a partire dal 2026 in occasione dell'800° anniversario della morte del Santo, ripristinerà il 4 ottobre come festa nazionale. Una scelta che riconosce San Francesco non solo come patrono d'Italia, ma come simbolo universale di fraternità, dialogo e pace, valori che la comunità di Trani, con il suo gesto, intende oggi affermare con forza.

Programma della serata:
Ore 18:00: S. Rosario
Ore 18:30: Solenne Celebrazione Eucaristica
Ore 19:30: Gesto di Pace guidato dal Sindaco e a seguire Cammino di preghiera con l'effige e la reliquia del Santo.
Solennità di San Francesco
Solennità di San Francesco
  • Chiesa di San Francesco
Altri contenuti a tema
La chiesa di San Francesco riapre al culto Domenica delle Palme La chiesa di San Francesco riapre al culto Domenica delle Palme Era stata chiusa per lavori di consolidamento e restauro
Solennità di San Francesco d'Assisi, oggi il cammino di preghiera con la reliquia del Santo Solennità di San Francesco d'Assisi, oggi il cammino di preghiera con la reliquia del Santo Anche una messa all'aperto in piazza Libertà con rinnovo delle promesse della Fraternità Secolare Francescana
Ottavo centenario della Regola francescana, le iniziative a Trani Ottavo centenario della Regola francescana, le iniziative a Trani Novità di quest'anno il corteo storico e il cammino di preghiera con l'effige del Santo
Alla Parrocchia San Francesco il concerto meditazione "Maria di Nazareth" Alla Parrocchia San Francesco il concerto meditazione "Maria di Nazareth" Esibizioni anche di canto, ballo e recitazione
Notte dei Santi nella luce, speciale veglia alla parrocchia San Francesco Notte dei Santi nella luce, speciale veglia alla parrocchia San Francesco Il momento di preghiera a cura della Comunità Dono di Maria
Nella chiesa di San Francesco d'Assisi il concerto "Insieme con te verso la croce" Nella chiesa di San Francesco d'Assisi il concerto "Insieme con te verso la croce" Letture, canti e riflessioni
Oggi "La notte dei Santi" alla parrocchia di San Francesco Oggi "La notte dei Santi" alla parrocchia di San Francesco Dalle 21 messa e riflessione sul tema "Voi siete la luce del mondo"
1 Nella chiesa di San Francesco il ricordo di Padre Paolo Monterisi Nella chiesa di San Francesco il ricordo di Padre Paolo Monterisi Appuntamento oggi con le testimonianze di chi lo ha conosciuto
I rischi di una dieta iperproteica
4 ottobre 2025 I rischi di una dieta iperproteica
Assistenza scolastica specialistica, Cinquepalmi: «La mozione andava discussa, non ritirata»
4 ottobre 2025 Assistenza scolastica specialistica, Cinquepalmi: «La mozione andava discussa, non ritirata»
Fidapa Trani, una nuova guida per le donne
4 ottobre 2025 Fidapa Trani, una nuova guida per le donne
Trani, notte movimentata in città
4 ottobre 2025 Trani, notte movimentata in città
Uffici giudiziari a spreco zero: la Procura di Trani e AQP siglano un patto per l'acqua
4 ottobre 2025 Uffici giudiziari a spreco zero: la Procura di Trani e AQP siglano un patto per l'acqua
Libera Trani, 10 anni contro le mafie: un decennio di memoria e impegno civile
4 ottobre 2025 Libera Trani, 10 anni contro le mafie: un decennio di memoria e impegno civile
Torna "Tranincorsa Half Marathon 2025 " IX Trofeo Franco Assi
4 ottobre 2025 Torna "Tranincorsa Half Marathon 2025" IX Trofeo Franco Assi
La minaccia dei pappagallini verdi e dei cinghiali, le richieste di CIA Levante Bari-Bat
4 ottobre 2025 La minaccia dei pappagallini verdi e dei cinghiali, le richieste di CIA Levante Bari-Bat
Noicattaro-Trani, sfida d’altri tempi. Moscelli: «Partita di cartello, ma in palio solo tre punti»
3 ottobre 2025 Noicattaro-Trani, sfida d’altri tempi. Moscelli: «Partita di cartello, ma in palio solo tre punti»
Otto leoni tranesi alla conquista di Roma: il triathlon pugliese parla la nostra lingua
3 ottobre 2025 Otto leoni tranesi alla conquista di Roma: il triathlon pugliese parla la nostra lingua
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.