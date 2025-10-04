Solennità di San Francesco: a Trani la Festa Liturgica si fa preghiera per la Pace

Oggi, 4 ottobre, la città di Trani celebra la Festa Liturgica in onore dicon un significato ancora più profondo, unendo la devozione religiosa a un forte impegno civile per la pace. In un momento storico segnato da gravi tensioni internazionali, l'Amministrazione Comunale ha promosso un'iniziativa dal grande valore simbolico.Al termine delladelle 18:30 e prima dell'inizio del cammino di preghiera, il Sindacoguiderà l'intera cittadinanza in un momento di raccoglimento per la drammatica situazione in Medio Oriente. Il gesto simbolico dell'accensione collettiva di una candela ai piedi dellaa trasformerà la processione in un messaggio di speranza e in una preghiera corale per la pace.Questa sentita partecipazione rafforza il legame speciale che Trani ha con San Francesco. Un legame reso ancora più evidente nel 2023, quando la città ebbe lo straordinario onore di ospitare per la prima volta le reliquie del Santo, giunte da Assisi per i festeggiamenti del patrono locale, San Nicola il Pellegrino. La celebrazione odierna assume un'ulteriore rilevanza alla luce della recente decisione che, a partire dal 2026 in occasione dell'800° anniversario della morte del Santo, ripristinerà il 4 ottobre come festa nazionale. Una scelta che riconosce San Francesco non solo come patrono d'Italia, ma come simbolo universale di fraternità, dialogo e pace, valori che la comunità di Trani, con il suo gesto, intende oggi affermare con forza.Ore 18:00: S. RosarioOre 18:30: Solenne Celebrazione EucaristicaOre 19:30: Gesto di Pace guidato dal Sindaco e a seguire Cammino di preghiera con l'effige e la reliquia del Santo.