Notte dei Santi nella luce, speciale veglia alla parrocchia San Francesco

La Comunità Dono di Maria ha organizzato per domenica 31 ottobre dalle ore 19:30, presso la Parrocchia San Francesco in Trani, in occasione della Solennità di Tutti i Santi, una speciale veglia notturna intitolata: Notte dei Santi nella luce.Questo il programma:- h 19:30 Santa messa della vigilia della festività di tutti i santi presieduta dal parroco Mons. Saverio Pellegrino;- h 21:00 solenne esposizione del santissimo sacramento- h 21:05 tenda di davide (adorazione eucaristica comunitaria);- h 24:00 adorazione eucaristica e inizio dei turni di veglia;- h 02:45 santo rosario; - h 05:30 ufficio delle letture;- h 06:30 lodi mattutine;- h 07:00 benedizione eucaristica.